İsrail Meclisi Tartışmalı Yasanın Süresini Uzatamadı

İsrail meclisi Salı günü işgal altındaki Batı Şeria veya Gazze'den İsrail vatandaşlarıyla evli olan Filistinliler’e vatandaşlık veya ikamet verilmesini yasaklayan tartışmalı bir yasayı yenileyecek çoğunluğu elde edemedi.

İlk kez 2003 tarihinde çıkan yasanın süresinin uzatılması için mecliste yapılan oylamada oylar 59-59 eşit bölündü ve yasayı geçirmek için gerekli çoğunluk sağlanamadı.

Oylama, aşırı milliyetçi Bennett'in, geçen ay yemin eden ve sol partilerle Arap İslamcı bir grubu içeren çeşitli ideolojilerden isimlerin bir araya geldiği koalisyonu yönetirken karşılaşacağı zorluklara ışık tutuyor.

Birleşik Arap Listesi’nin iki üyesi oylamaya katılmadı. Geçmişte yasayı destekleyen eski Başbakan Benyamin Netanyahu ve sağcı Likud Partisi’nin üyeleri de bu kez yasaya karşı oy kullandı. Bennett’in lideri olduğu sağcı koalisyon Yamina’nın bir üyesi de yasanın uzatılmasına karşı oy kullandı.

İsrail bu geçici yasayı Filistin ayaklanması sırasında geçirmişti. Yasayı savunanlar bunun İsrail’in güvenliğini sağlamaya katkı sağladığını düşünürken bazıları da İsrail’in ‘‘Yahudi karakterini’’ koruduğunu belirtiyor. Yasa ilk kez kabul edildiği 2003 yılından bu yana her yıl yenilenmişti.

Ancak yasaya muhalefet edenler bunun İsrail nüfusunun yüzde 21’ini oluşturan Filistin kökenli ancak İsrail vatandaşı Arap azınlığa karşı ayrımcılık olduğunu söylüyor. Yasaya göre İsrail vatandaşı Araplar evlilik yoluyla vatandaşlık ve ikamet izni haklarını Filistinli eşlerine geçiremiyor. Yasanın uygulandığı süre boyunca vakalar özelinde bazı imtiyazlar tanınmıştı.

Filistinli Asmahan Jabali, İsrail’in merkezindeki Arap köyü Taybeh’de yaşayan bir İsrailliyle evli. 26 yıldır evli olan Jabali her yıl oturma iznini yenilemek zorunda kaldığını söylüyor.

Yasaya karşı mücadele eden isimlerden biri olan Jabali binlerce ailenin daha benzer durumda olduğunu söylüyor ve ‘‘Bu sadece geçici bir zafer. Bu yalnızca başlangıç’’ diyor.

Durumu düzeltme sözü veren Bennett, Salı günü yaptığı açıklamadaNetanyahu ve diğerlerinin İsrail vatandaşlarının iyiliği yerine siyaset oyunları oynamayı seçtiklerini ve eylemleri için İsrail vatandaşlarına hesap vermek zorunda olacaklarını söyledi.

Meclis gelecekte yasayı uzatmak için yeniden oylamaya gidebilir, ancak bunun ne zaman olacağı belirsiz.

Milletvekillerinden yasaya destek isteyen Dışişleri Bakanı Yair Lapid ‘‘Bu İsrail devletinde Yahudiler’in çoğunluğunu korumak için geliştirilen araçlardan biri’’ dedi.

Lapid, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘İsrail, Yahudiler’in ulus devletidir ve hedefimiz Yahudi çoğunluğu korumaktır’’ sözlerini kullandı. Lapid yasa olmadan Filistinli terörünün de artacağını ileri sürdü.

Merkez sağcı Lapid, Netanyahu’yu başbakanlık koltuğundan kaldırmak için Haziran ayında Bennett ile iktidar paylaşımı anlaşması yapmıştı. Lapid ve Bennett’in 61 üyeli koalisyonu, 120 koltuklu mecliste sosyo-ekonomik konulara odaklanma ve Filistinliler’e yönelik hassas siyasi seçimlerden kaçınma sözü vermişti.

