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İsrail Medyası Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a Gittiğini İddia Etti

23.11.2020 13:17 | Son Güncelleme:
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İsrail Medyası Netanyahu'nun Suudi Arabistan'a Gittiğini İddia Etti

İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Pazar günü Suudi Arabistan’a giderek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla biraraya geldiğini iddia etti

İsrail medyası Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Pazar günü Suudi Arabistan’a giderek Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla biraraya geldiğini iddia etti.

Haberlerde Suudi Arabistan’a giden delegasyonda MOSSAD Şefi Yossi Cohen’in de bulunduğu iddia edildi. Medya kuruluşları Pazar günü özel bir jetin Tel Aviv’den Suudi Arabistan’a gittiğini ve birkaç saat kaldıktan sonra geri döndüğünü gösteren uçuş kayıtlarını da iddiaya kaynak gösterdi.

Netanyahu’nun ofisinden iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan resmi bir ziyaret için Suudi Arabistan’da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun temaslarına ilişkin açıklamada da Netanyahu’nun da Suudi Arabistan’da olduğuna dair bir ifade yer almadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pompeo’nun ziyareti kapsamında Suudi yetkililerle bölgedeki İran etkisine karşı önlemler ve Yemen’deki iç savaş konusunun görüşüldüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı bölge ülkelerini de kapsayan ziyareti kapsamında geçtiğimiz hafta İsrail’e de gitmiş ve Netanyahu’ya Suudi Arabistan’la da ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısında bulunmuştu. İsrail son dönemde Bahrey, Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladı.

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