HABER

İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu uyardı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2019 14:04 | Son Güncelleme

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ile ilişkileri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyardığını öne sürdü.İsrail’in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv-Pekin ilişkileri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyardığını duyurdu.

İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin ile ilişkileri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyardığını öne sürdü.
İsrail’in Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tel Aviv-Pekin ilişkileri nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu uyardığını duyurdu. Haberde ABD’nin, Tel Aviv-Pekin hattındaki ilişkilerin ABD’nin İsrail ile yaptığı güvenlik iş birliğine zarar verebileceği konusunda uyaruda bulunduğu belirtildi. Trump’ın 25 Mart’ta Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Trump-Netanyahu görüşmesinden kısa bir süre önce uyarıda bulunduğu aktarıldı. Trump’ın “Çin’in İsrail’e olan etkisini sınırlandırmazsanız ABD ile olan güvenlik işbirliği zarar görebilir” dediği iddia edildi.
İsrail’e yönelik benzer bir uyarının da Ocak ayının başında Kudüs’ü ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldiği belirtildi.

PARTNERO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyorO şu anda ülkenin en ünlü isimlerinden biri! Kim olduğunu öğrenen şoke oluyor
İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa ettiİYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldıAksaray Belediye Başkanı Dinçer mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

F.Bahçeli isme olay sözler

F.Bahçeli isme olay sözler

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

İYİ Parti'de Yalova depremi! İl Başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

AK Parti'nin İzmir'deki temayül yoklamasında 3 isim öne çıktı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.