"İşgalci İsrail’in medyayı hedef almasının sebebi, özellikle dünyanın en büyük açık cezaevi olan Gazze'de yaşananların, gerçeklerin ve oradaki insanların dramının dünyaya iletilmesini engellemektir. İsrail, daha öncede gazetecileri hedef almıştı. En son saldırısında da ilk hedefi bir televizyondu. Oradaki meslektaşlarımız yaralı kurtuldular ama ölebilirlerdi. İsrail yaptığı bu saldırılarla ABD ile Filistin direnişinin sınırlarını deniyor." diye konuştu.

Yavuzaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle İsrail'in Gazze'deki bazı sivilleri ve medya kuruluşlarını hedef alınmasının aynı ve vahim olduğunu anlattı.

Yavuzaslan, ABD ile İsrail’in yeni bir plan içerisinde olduğunu savunarak, "Bu plan çerçevesinde kendilerine göre bir siyasi formül düşünüyorlar. Bunun için önlerinde iki engel var. Filistin direnişi ve Türkiye'nin liderlik ettiği dünyadan gelen tepkidir. İsrail, bu direnişleri kırmak için işgal altında tuttuğu bölgelerde sivillere yönelik silahlı müdahale yapıyor.” ifadelerini kullandı.

- "Eğer Kudüs esirse hiçbir kent özgür değildir"

İsrail’in Filistin'e yönelik saldırılarını, dünyadaki tüm gazetecilerin anlatması gerektiğine dikkati çeken Yavuzaslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gazze'de, Batı Şeria'da, Ramallah'ta yapılan saldırıları anlatmak bizim görevimiz. Gazeteciler yine hedef olmaya devam edecek, İsrail, daha önce de birçok Filistinli gazeteciyi, aktivisti şehit etti. Burada Türkiye'nin hem siyaset hem de cumhurbaşkanlığı düzeyinde aldığı tavır, Filistin mücadelesinin adeta itici gücüdür. Türkiye dünyada bu direnişe katkı sağlamasa, Filistin’in bu direnişe katlanabilmesi daha zor olacaktır. Bugün Müslümanlar hedeftir, sivili insanlar hedeftir, gazeteciler susturulmaya çalışılıyor. Eğer Kudüs esirse, işgal altındaysa bugün hiçbir kent özgür değildir. İsrail, medyayı hedef alarak Filistin mücadelesini susturmak istiyor."

