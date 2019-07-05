İsrail mermisi Filistinli çocuk Salah'ı hayallerinden kopardı

BEYTULLAHİM (AA) – ESAT FIRAT – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde ateş açması sonucu sol ayağından vurulan henüz 15 yaşındaki Filistinli çocuk Mahmud Salah’ın ayağının kesilmesine yol açarken aynı zamanda onu hayallerinden de kopardı. Daha bir ay öncesine kadar Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Hıdır beldesi aktifliği ve oyuna olan tutkusuyla bilinen 15 yaşındaki Salah’a dar geliyordu. Ancak İsrail askerlerinin mermisi bir ay önce Salah’ı hem ayağından hem de hayallerinden kopardı. Salah, bir gün beldesindeki sokaklarından birinde arkadaşlarıyla oynarken, İsrail askerlerinin mermisi sol ayağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Salah’ın tedavisi ampütasyon ile sonuçlandı. İsrail askerlerine taş atmakla suçlanan Filistinli çocuk, bir ay boyunca Kudüs’teki "Sharee Zedek" hastanesinde polis gözetiminde tedavi edildikten sonra Beytullahim’deki Özel Cem’iyettul Arabiyye Hastanesi’ne nakledildi. Salah, hastanedeki yatağından, vurulma anını, gözaltına alınmasını ve ayağının kesilmesi hikayesini AA muhabirine anlattı.

Geçen pazartesi günü Beytullahim’deki hastaneye nakledilen Salah, “Yaklaşık bir ay önce arkadaşlarımla mahallede top oynuyordum. İsrail askeri kontrol noktasına doğru çıkan topu almaya giderken bir anda yoğun ateş sesi duydum. Sonra vurulduğumu anladım.” dedi. Salah, daha sonra İsrail askerleri tarafından vurulduğu yerde gözaltına alındığını ve vurulduktan 2 saat sonra ilk tedavisinin uygulandığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını belirterek, “3 gün sonra uyandım ve ayağımın olmadığını gördüm. Bu benim için büyük bir şoktu ve hala atlatabilmiş değilim.” ifadelerini kullandı. - “Hayata dair hayallerim öldürüldü” Gözyaşları içinde konuşmaya çalışan Salah, “Bu durum benim hayatımı alt üst etti. Herhalde gözaltına alınıp müebbetle yargılansam bundan daha iyi olurdu.” dedi. Salah, şimdi hayatını nasıl yaşayacağını, arkadaşlarıyla nasıl oynayacağını sorgulayarak, “Eğleniyor, oynuyor ve koşuyordum. Şimdi aciz kalmış haldeyim. Bir engelliye dönüştüm. Hayata dair hayallerim öldürüldü.” diye konuştu.

Şimdi protez bir ayağa kavuşma hayalleri kuran ve eğitimine devam etmek isteyen Salah, “Bazen ayağımın hala olduğunu sanıyorum, bir rüya gibi. Ancak bir bakıyorum ki yok.” ifadesini kullandı. Salah, bir kardeşinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını ve hala hakkında herhangi bir sonucun çıkmadığını hatırlatarak, İsrail askerlerinin kendisini de sorguladığını ve taş ya da molotofkokteyli atmakla suçlamaya çalıştıklarını ancak bunu reddettiğini aktardı. - “Hayatımın en zor anlarıydı” Salah’ın annesi Ayşe Salah ise, çocuğunun vurulma anı ve ayağının kesilmesini, “Hayatımın en zor anlarıydı.” cümlesiyle ifade ediyor. Bir çocuğun ayağının kesilmesine nasıl bir suçun yol açmış olabileceğini sorgulayan anne Salah, “Kalbimin bir parçasını hiçbir sebep olmaksızın kestiler. Bu yaştaki bir çocuk ne suç işlemiş olabilir ki?” diye sitem etti. Anne Salah, İsrail askerlerinin oğlunun bu hale gelmesinden sorumlu olduğuna vurgu yaparak, “İşgal devleti bizimle her şekilde savaşıyor. Bekar oğlumu gözaltına aldı, küçük oğlumu engelliye dönüştürdü.” şeklinde konuştu.