İsrail Mescid-i Aksa çevresindeki gazetecileri hedef aldı! Doğu Kudüs'te skandal görüntüler

İsrail bir yandan Gazze Şeridi'nde katliamı sürdürürken bir yandan cuma günleri ibadetlerini yerine getirmek isteyen Filistinlilere şiddet uyguluyor.

Bir cuma günü daha Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin sert müdahaleleri ekranlara yansıdı. Mescid-i Aksa ve çevresi İsrail tarafından geniş güvenlik önlemleri altına alındı. Müslümanlar bölgede ibadet ederken İsrail güçleri basın mensuplarını hedef aldı.

İsrail polisi sert müdahale sonucu yere serdiği bir gazeteciyi tekmeleyip sürüklemeye devam etti.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU BOMBALADILAR

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentini gece boyunca obüslerle hedef aldı.

İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu bombalaması sonucu en az 5 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

Gece saatlerinde Han Yunus'un batısında Filistinli "Ebu Nasr" ailesinin evinin İsrail güçlerince vurulması sonucu 4 kişinin öldürüldüğü bildirilmişti.

Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Kuveyt Hastanesi yakınındaki bir sivil yerleşim alanını bombalaması nedeniyle çok sayıda kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.