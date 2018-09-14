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"İsrail, Mescid-i Aksa'da hakimiyet kurmaya çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 06:14 | Son Güncelleme

Hamas açıklamasından: - "Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınlarının dozunun artması, Aksa'yı tamamen kontrol altına alma çalışmasının ön hazırlığı olarak ve mescidin zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünmesi amacıyla İsrail'in buradaki hakimiyetini dayatmayı hedefleyen planlarını yansıtmaktadır"

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail polisi eşliğindeki fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlardaki artışı İsrail'in Aksa'ya hükmetme planlarının yansıması olarak değerlendirdi.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya yönelik baskınlarının dozunun artması, Aksa'yı tamamen kontrol altına alma çalışmasının ön hazırlığı olarak ve mescidin zamansal ve mekansal olarak ikiye bölünmesi amacıyla İsrail'in buradaki hakimiyetini dayatmayı hedefleyen planlarını yansıtmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu planların, ABD'nin, "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen plan aracılığıyla bölgede uygulamaya çalıştığı projeyle aynı paralelde olduğu kaydedildi.

Baskınların Aksa'ya yönelik saldırgan ve provokatif bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu baskınlardan doğacak gerginlikten İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada Filistinlilere, İsrail'in baskınlarına karşı koyma çağrısı yapan Hamas, Arap ve İslam ülkelerinden de Müslümanların ilk kıblesini koruma ve İsrail'in ihlallerine duydukları öfkeyi göstermelerini istedi.

İsrail polisi, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar Müdürlüğünün onayını almaksızın, Yahudi yerleşimcilerin Aksa'ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Son olarak dün, İsrail polisi eşliğindeki 127 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aksa'nın mekansal bölünmesi Müslümanlar ve Yahudilerin ziyaret yerlerinin ayrılmasını, zamansal bölünme ise mescidin belirli saatlerde Yahudilere belirli saatlerde de Müslümanlara ayrılmasını öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
israil Mescidi Aksa

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