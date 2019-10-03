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İsrail Mescid-i Aksa'nın eski müdürünü gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 21:58 | Son Güncelleme

İsrail Mescid-i Aksa'nın eski müdürünü gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sorumlusu Firas ed-Debs AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın eski Müdürü Bukeyrat'ın Kudüs'te katıldığı kültürel bir etkinlik sırasında İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

Debs, Kudüs'te etkinliğin düzenlendiği otele baskın düzenleyen İsrail polisinin, Bukeyrat'ın yanı sıra Kudüs'te Çalışanlar Spor Kulübü Kültür Bölümü Başkanı Aziz el-Assa'yı da gözaltına aldığını söyledi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı mücadele veren Kudüs'teki en etkin isimler arasında yer alan ve hakkında zaman zaman Aksa'ya giriş yasağı getirilen Bukeyrat, daha önce de birkaç kez İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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eski Mescid-i Aksa Müdürü Kudüs Şeyh Nacih Bukeyrat

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