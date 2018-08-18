İsrail Mescid-i Aksa’nın kapılarını yeniden açtı

KUDÜS (AA) - İsrail, dün kapattığı Mescid-i Aksa'nın kapılarını bugün yeniden açtı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, dünkü bıçaklı saldırı girişimi olayı üzerine kapatılan Aksa’nın kapıları sabahın erken saatlerinde yeniden açıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın Meclis (Nazır) Kapısı'nda İsrail polislerine dün bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli genç, İsrail güçlerince silahla vurularak şehit edilmişti.

İsrail polisi, bu olay üzerine ikindi namazından sonra Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı. İsrail polisinin kapıları kapatması üzerine Filistinliler akşam namazını başta El-Esbat (Aslanlı) Kapısı olmak üzere Harem-i Şerif'in diğer kapılarında eda etmişti.

Yatsı namazını Aksa'da kılmak isteyen Müslümanlara, İsrail polisi müdahale ederek dağıtmıştı. Filistinli yetkililer ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın kapılarının açılmaması halinde sabah namazını Aksa'nın Esbat Kapısı'nda kılmak üzere Filistinlilere çağrıda bulunmuştu.

İsrail polisleri, son bir ay içinde iki defa Mescid-i Aksa’yı boşaltarak kapılarını Müslümanların ibadetine kapattı.

