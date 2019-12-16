İsrail Mısır'a Doğal Gaz İhraç Edecek

İsrail Mısır’a doğal gaz ihracatına onay veren ruhsatı imzaladı. İsrail bu adımla ilk kez Akdeniz’in önde gelen enerji ihracatçılarından biri oldu.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, imzalanarak resmen yürürlüğe giren ruhsatı İsrail için tarihi bir adım olarak niteledi. Yuval Steinitz bunun, Rus doğal gazına bağımlılığını azaltmayı amaçlayan Avrupa Birliği ile hayata geçirilen en önemli ekonomik işbirliği projesi olduğunu söyledi, Doğu Akdeniz üzerinden geçenler da dahil olmak üzere yeni doğal gaz rotalarının oluşturulması çağrısında bulundu. Bu rotaların, İran’ın Suriye’yi Akdeniz’e açılan bir kapı olarak kullanma amaçlarına da zarar vereceğini savundu.

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, “Doğal gaz devrimi bizi enerji alanında önemli bir güce dönüştürüyor. Ülkemize büyük bir gelir sağlamakla kalmayıp hava kirliliğini önemli düzeyde azaltmamızı sağlıyor” dedi.

İsrail, doğal gaz sektörünün güçlenmesiyle enerji kaynağı olarak kömür kullanımını aşamalı olarak sona erdirmeyi planlıyor. Ancak İsrail’in son 10 yıl içinde keşfedilen doğal gaz rezervlerine odaklanması hem çevreci hem de sosyal adaleti savunan aktivistlerin sert eleştirilerinin hedefi oldu. Aktivistler hükümetin doğal gaz arama faaliyetlerinin arkasında olan büyük işadamlarına karşı fazla cömert olduğunu, projelere yapılan dev yatırımların kaynakların yenilenebilir enerjiye odaklanılması için kullanılmasını engellediğini savunuyor.