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  4. İsrail, Mısır’a doğal gaz ihraç etmeye başladı

İsrail, Mısır’a doğal gaz ihraç etmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 19:02 | Son Güncelleme

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatının başladığını açıkladı.İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatının başlatıldığını açıkladı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatının başladığını açıkladı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, İsrail’den Mısır’a doğal gaz ihracatının başlatıldığını açıkladı. "Bu tarihi bir an" ifadelerini kullanan Steinitz, "Bu adım İsrail’i enerji alanında bölgesel bir güç haline getirecek" dedi.

Anlaşmasının süresi 10 yıl
Öte yandan İsrail’den Mısır’a 2018 yılında doğal gaz ihracatı konusunda İsrail’in Delek Şirketi ile Mısır’ın Dolphinus Şirketi arasında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmaya göre İsrail, Mısır’a 10 yıl boyunca 15 milyar dolar değerindeki 64 milyar metreküp gazı ihraç edecek. İsrail, Mısır’ın ardından Ürdün’e de doğal gaz ihracatına başlaması planlıyor.

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