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  4. İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatına başladı

KUDÜS (AA) - İsrail Enerji Bakanlığı, Mısır'a doğal gaz ihracatının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün itibariyle İsrail doğal gazının Mısır'a gönderilmeye başlandığı, bu adımın her iki ülkenin de ekonomik çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'den giden gazın bir kısmının Mısır'da sıvılaştırılarak, Avrupa'ya da ihraç edileceği ifade edildi.

İsrail, 1 Ocak'ta da Akdeniz'deki doğal gaz sahalarından Leviathan'dan çıkan gazı, Ürdün'e ihraç etmeye başlamıştı.

İsrail’e ait Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının işletmesini elinde bulunduran şirketler ile Mısır'ın Dolphinus Şirketi'nin 2019’da yaptığı anlaşmaya göre, İsrail, 15 yıl boyunca 19,5 milyar dolar değerindeki 85 milyar metreküp gazı Mısır'a ihraç edecek.

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz israil mısır

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