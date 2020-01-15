İsrail Mısır'a doğal gaz sevkiyatına başladı

Konsorsiyumda yer alan Delek şirketi CEO'su bunun "Ortadoğu'daki enerji sektöründe yeni bir dönem" olduğunu söyledi.İsrail, Doğu Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası Leviathan'dan Mısır'a doğal gaz sevkiyatına başladı. Leviathan'dan doğal gaz çıkaran konsorsiyumda yer alan İsrail enerji şirketi Delek tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Mısır'a doğal gaz ihracatının gece başlatıldığı belirtildi. Delek CEO'su Jossi Abu, bunun "Ortadoğu'daki enerji sektöründe yeni bir dönem" olduğunu söyledi.

Abu, "Leviathan'dan Mısır'a yapılan doğal gaz ihracatı hem İsrail'in hem de Mısır'ın ekonomisine büyük katkı sağlayacak, bölgesel istikrarı destekleyecek ve bölgesel enerji merkezi olarak Mısır'ın rolünü güçlendirecek" şeklinde konuştu.

1979'da İsrail'le barış anlaşması imzalayan ilk Arap ülke olan Mısır, böylelikle komşusundan ilk kez doğal gaz ithal edecek.

Mısır'ın ardından en kısa sürede Ürdün'e de doğal gaz sevkiyatına başlanması planlanıyor.

Sevkiyat gecikmeli başladı

Leviathan sondaj platformunun kıyıya yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunması, çevreye ve sağlığa zararlı olabileceği konusunda endişeler yarattı. İsrail Çevre Bakanlığı'nın da bu yöndeki kaygıları nedeniyle sevkiyata bir hafta geç başlandı. Bakanlığın, projenin sahilde yaşayanların sağlığını tehdit etmeyeceği yönündeki açıklamalarının ardından sevkiyata yeşil ışık yakıldı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in Mısır'a doğal gaz satılması için resmi izni verdiği 17 Aralık'ta açıklanmıştı. Delek'ten daha önce yapılan açıklamalara göre ise sevkiyata 1 Ocak'ta başlanması planlanıyordu.