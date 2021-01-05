İsrail Moderna aşısına ruhsat verdi

Böylece Moderna aşısı ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat almış oldu.Koronavirüs salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail'de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından üretilen aşıya da ruhsat verildi. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı bildirildi. Moderna da, BioNTech-Pfizer aşısı gibi mRNA teknolojisi ile geliştirildi.

Şu ana dek yalnızca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da ruhsat alan Moderna aşısına böylece ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi. Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ise Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Çarşamba günü toplanacak. EMA tarafından Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, konuyla ilgili toplantının iki gün öne çekildiği ancak kararın verilmesinin Çarşamba gününe ertelendiği belirtildi.

İsrail'de vaka sayıları artıyor

Bu arada yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip Orta Doğu ülkesi İsrail'de, eylül ayından bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 8 bini aştı. İsrail Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamada, 24 saat içinde 8 bin 308 vaka tespit edildiği bildirildi. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana üçüncü en yüksek sayıya tekabül ediyor.