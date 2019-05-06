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İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya Gazze eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz: "İsrail'e 700'e yakın roket atıldı, 4 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Tüm bunlar İsrail'in caydırıcılığını kaybetmesi ve bir kez daha Hamas ile diğer terör gruplarının şantajlarına boyun eğmesinin sonucudur" - İşçi Partisi lideri Avi Gabbay: "Eğer uzun soluklu siyasi çözüm bulunmazsa bir sonraki gerginliğin yaşanması an meselesi"

KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerilim, İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesle sonlanırken, İsrail'de muhalefet Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze politikasını eleştirdi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'e 700'e yakın roket atıldı, 4 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Tüm bunlar İsrail'in caydırıcılığını kaybetmesi ve bir kez daha Hamas ile diğer terör gruplarının şantajlarına boyun eğmesinin sonucudur." ifadelerine yer verdi.

İşçi Partisi lideri Avi Gabbay ise varılan ateşkesten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirirken, yaşananlar nedeniyle Netanyahu'ya yüklendi.

Netanyahu'yu Hamas'ı güçlendirmekle suçlayan Gabbay, "Eğer uzun soluklu siyasi çözüm bulunmazsa bir sonraki gerginliğin yaşanması an meselesi." dedi.

Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen isimlerinden eski Bakan Gideon Sa'ar ise ateşkesle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in bunda bir çıkarı yok." ifadesini kullanarak Başbakan'ı eleştirdi.

Söz konusu eleştiriler üzerine Başbakan Netanyahu da yazılı bir açıklama yayınladı. Kendisine yöneltilen tüm eleştirileri reddeden Netanyahu, şunları kaydetti:

"Hamas ve İslami Cihad'a son iki gün içerisinde güçlü darbeler indirdik. 350'den fazla hedefi vurduk. Terör liderlerini, unsurlarını ve gözetleme kulelerini hedef aldık."

İsrail ordusunun hafta sonu yoğun hava bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, sabah saatlerinde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlanmıştı.

Filistinli gruplar ile İsrail arasında yerel saatle 04.30'da yürürlüğe girdiği duyurulan ateşkesin ardından şu ana kadar herhangi bir saldırı kaydedilmedi.

İsrail, Gazze'nin farklı noktalarında Hamas ve İslami Cihad'a ait olduğunu ileri sürdüğü 350 hedefe hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda Gazze'de 2'si hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit oldu, 150 Filistinli yaralandı.

Tel Aviv yönetimi ise Gazze'den İsrail'e yaklaşık 690 roket atıldığını, bunlardan en az 240'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında ise 4 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil muhalefet Netanyahu

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