İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya Gazze eleştirisi

KUDÜS (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gerilim, İsrail ile Filistinli gruplar arasında sağlanan ateşkesle sonlanırken, İsrail'de muhalefet Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze politikasını eleştirdi.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'e 700'e yakın roket atıldı, 4 kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. Tüm bunlar İsrail'in caydırıcılığını kaybetmesi ve bir kez daha Hamas ile diğer terör gruplarının şantajlarına boyun eğmesinin sonucudur." ifadelerine yer verdi.

İşçi Partisi lideri Avi Gabbay ise varılan ateşkesten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirirken, yaşananlar nedeniyle Netanyahu'ya yüklendi.

Netanyahu'yu Hamas'ı güçlendirmekle suçlayan Gabbay, "Eğer uzun soluklu siyasi çözüm bulunmazsa bir sonraki gerginliğin yaşanması an meselesi." dedi.

Netanyahu'nun partisi Likud'un önde gelen isimlerinden eski Bakan Gideon Sa'ar ise ateşkesle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in bunda bir çıkarı yok." ifadesini kullanarak Başbakan'ı eleştirdi.