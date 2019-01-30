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İsrail Necef bedevilerini zorla taşımayı planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi: "Plan, Necef Bedevi Geliştirme ve İskan İdaresi'nin, bedevi nüfusuna yönelik açıkça ayrımcılık yaptığını ve onları Yahudi yerleşim birimlerinin önünün açılması için ortadan kaldırılması gereken bir engel olarak gördüğünü ortaya koymakta"

KUDÜS (AA) - Arap hukuk merkezi, İsrail'in Necef (Negev) Çölü bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı 36 bin bedeviyi zorla taşımayı planladığı uyarısında bulundu.

İsrail'deki Arap Azınlıkların Hakları Hukuk Merkezi (ADALAH), İsrail'in, ülkenin güneyinde yer alan Necef (Negev) Çölü bölgesinde yaşayan 36 bin İsrail vatandaşı bedeviyi zorla taşımayı planladığını açıkladı.

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, hükümete ait Necef Bedevi Geliştirme ve İskan İdaresi'nin, pazartesi günü, askeri eğitim alanlarını genişletmek ve ekonomik kalkınma projeleri uygulamak için Güney Necef bölgesindeki köylerde yaşayan 36 bin bedevi vatandaşın taşınması konusundaki planını duyurduğuna işaret edildi.

Planın uygulanmasına gelecek yıl başlanacağı ve birkaç yıl süreceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Plan, Necef Bedevi Geliştirme ve İskan İdaresi'nin, bedevi nüfusuna yönelik açıkça ayrımcılık yaptığını ve onları Yahudi yerleşim birimlerinin önünün açılması için ortadan kaldırılması gereken bir engel olarak gördüğünü ortaya koymakta."

Hükümetin, söz konusu bedevileri Necef'in diğer bölgelerinde belirlediği fakir beldelere taşımayı planladığı aktarılan açıklamada, bu zorla taşıma planının, uluslararası hukuk ile İsrail'in kendi yasalarına göre "mülkiyet hakkı, onur, eşitlik, uygun konut ve yaşam yerini seçme özgürlüğü" dahil bedevi vatandaşların haklarının ihlali olduğu vurgulandı.

Merkezin Arazi ve Planlama Birimi Koordinatörü avukat Misana Murani de İsrail yönetiminin, bedevilerin zorla taşınması konusunda açıkça gururlandığını ifade ederek, "Bu da bizim, Necef Bedevi Geliştirme ve İskan İdaresi'nin ırkçı bir kurum olduğu ve bedevileri evlerinden kovarak arazilerine el koymayı hedeflediği yönündeki tutumumuzu güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avukat Murani, şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, Necef'i Yahudileştirmek için bedevilere hizmet etmeyen ve gerçekte onların varlığını görmezden gelen ekonomik ve askeri planlar uyguluyor. Necef bedevileri bu planla ağır bedel ödeyecek. Zorla evlerinden kovulacaklar. Toplulukları yıkılacak ve hayatlarını tehdit edebilecek sağlık ve çevresel tehlikelere maruz kalacaklar."

Necef bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şu ana kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

Necef'te, İsrail hükümetinin tanımadığı, tamamı bedevi 85 bin kişinin yaşadığı 38 Arap köyü bulunuyor.

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