İsrail neden Mescid'i Aksa'ya saldırıyor? İşte Mescid'i Aksa'nın önemi...

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan olayların temelinde, Cuma günü namaz kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya giden on binlerce Filistinli, bazı İsrailli grupların gerçekleştirdiği yürüyüşle Harem-üş Şerif’e girmesini engellemek için 3 günlük bir nöbete başladı. Yaşanan bu gelişmeden sonra ise İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti. Polisin olaya müdahale etmesiyle beraber, iki taraf arasında bir çatışma başladı. İşte detaylar…

İSRAİL NEDEN MESCİD-İ AKSA’YA SALDIRIYOR?

Nisan ayı ortalarında, Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini veya toplanmasını engellemek için bariyerler yerleştirdi. Bu durumu protesto eden Filistinliler ile İsrail polisi arasında çatışmalar çıkmaya başladı.

Filistinliler, İsrail polisinin tutumunu özgürlüklerine bir sınırlama olarak niteliyor. İsrail polisi ise, bölgede düzeni sağlamak için orada olduklarını iddia ediyor.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.