İsrail neden Mescid'i Aksa'ya saldırıyor? İşte Mescid'i Aksa'nın önemi...

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan olayların temelinde, Cuma günü namaz kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya giden on binlerce Filistinli, bazı İsrailli grupların gerçekleştirdiği yürüyüşle Harem-üş Şerif’e girmesini engellemek için 3 günlük bir nöbete başladı. Yaşanan bu gelişmeden sonra ise İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti. Polisin olaya müdahale etmesiyle beraber, iki taraf arasında bir çatışma başladı. İşte detaylar…
Nisan ayı ortalarında, Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini veya toplanmasını engellemek için bariyerler yerleştirdi. Bu durumu protesto eden Filistinliler ile İsrail polisi arasında çatışmalar çıkmaya başladı.
Filistinliler, İsrail polisinin tutumunu özgürlüklerine bir sınırlama olarak niteliyor. İsrail polisi ise, bölgede düzeni sağlamak için orada olduklarını iddia ediyor.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.
Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Müslümanların kutsal Ramazan ayında Doğu Kudüs'te her gece Filistinliler, İsrail polisi ve yerleşimciler arasında çatışmalar yaşandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
Mescid-i Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid olarak bilinir. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alanda bulunur: Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.