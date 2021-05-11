HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İsrail neden Mescid'i Aksa'ya saldırıyor? İşte Mescid'i Aksa'nın önemi...

İsrail neden Mescid'i Aksa'ya saldırıyor? İşte Mescid'i Aksa'nın önemi...

11.05.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kudüs’te Ramazan ayının son günlerine doğru yaşanan olaylar, tüm dünya tarafından konuşuluyor. Birçok siyasi ismin bu saldırıyı kınadığı günlerde, vatandaşlar İsrail’in Mescid-i Aksa ile neden bu kadar ilgilendiğini de merak ediyor. Gerilim, protesto gösterilerine İsrail polisinin müdahale etmesi ile iyice tırmandı. Yaşanan olaylarda yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail neden Mescid'i Aksa'ya saldırıyor? İşte Mescid'i Aksa'nın önemi...

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan olayların temelinde, Cuma günü namaz kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya giden on binlerce Filistinli, bazı İsrailli grupların gerçekleştirdiği yürüyüşle Harem-üş Şerif’e girmesini engellemek için 3 günlük bir nöbete başladı. Yaşanan bu gelişmeden sonra ise İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti. Polisin olaya müdahale etmesiyle beraber, iki taraf arasında bir çatışma başladı. İşte detaylar…

mescidi aksa

İSRAİL NEDEN MESCİD-İ AKSA’YA SALDIRIYOR?

Nisan ayı ortalarında, Ramazan ayının başından itibaren, İsrail polisi Şam Kapısı'nda Filistinlilerin akşamları iftar düzenlemesini veya toplanmasını engellemek için bariyerler yerleştirdi. Bu durumu protesto eden Filistinliler ile İsrail polisi arasında çatışmalar çıkmaya başladı.

Filistinliler, İsrail polisinin tutumunu özgürlüklerine bir sınırlama olarak niteliyor. İsrail polisi ise, bölgede düzeni sağlamak için orada olduklarını iddia ediyor.

mescidi aksa6

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Olaylarda onlarca Filistinli yaralandı.

mescidi aksa5

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

mescidi aksa4

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Müslümanların kutsal Ramazan ayında Doğu Kudüs'te her gece Filistinliler, İsrail polisi ve yerleşimciler arasında çatışmalar yaşandı.

mescidi aksa3

İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS’TE NE YAŞANDI?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

mescidi aksa1

MESCİD-İ AKSA’NIN ÖNEMİ NEDİR?

Mescid-i Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid olarak bilinir. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi (Morya) olarak bilinen alanda bulunur: Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbet-üs-Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indiFotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi
Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı?Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı?
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Mescid-i Aksa'daki yangını sevinç çığlıklarıyla izlediler

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İdlib'de ikmal konvoyuna roketli saldırı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.