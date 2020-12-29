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İsrail Nüfus Oranına Göre En Hızlı Aşılama Yapılan Ülke Durumunda

29.12.2020 12:15 | Son Güncelleme:
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İsrail Nüfus Oranına Göre En Hızlı Aşılama Yapılan Ülke Durumunda

İsrail hali hazırda dünyada aşı kampanyasının nüfusa göre en hızlı yürütüldüğü ülke durumunda

İsrail hali hazırda dünyada aşı kampanyasının nüfusa göre en hızlı yürütüldüğü ülke durumunda. Ülkede Pazar günü başlayan yeni kısıtlamalarla birlikte aşılamaya da hız verildi. Şu ana kadar İsrailli yetkililerin açıklamasına göre 280 bin doz aşı yapıldı.

İsrail’de hükümet aşılama merkezlerinin yedi gün 24 saat hizmet vermesi için çalışma yapıyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, günlük aşı miktarının 150 bin doza yükseltilmesi için çalışıldığını bunun önümüzdeki hafta sonuna kadar sağlanacağını söyledi. Ülkede bazı spor salonları da aşılama merkezine dönüştürülmüş durumda.

Netanyahu bu yoğun kampanya sayesinde Ocak ayı sonuna kadar ülkedeki yaşlılar ve risk grubundaki kişilerin aşılanması sürecinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bu da 9 milyonluk İsrail nüfusunun yüzde 25’inin aşılanması anlamına geliyor.

İsrail’de Corona virüsü testleri de Corona virüsü aşısı da ücretsiz olarak yapılıyor. İsrail, ilk etapta Pfize ve BioNTech tarafından üretilen Corona virüsü aşısından 8 milyon doz almak üzere anlaşma yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, kameralar karşısında ülkede ilk aşı olanlardan biri olmuştu.

Televizyondan halka seslenen İsrail Başbakanı “Bu aşamayı tamamlar tamamlamaz. Corona virüsten kurtulabilir, ekonomiyi yeniden açabilir ve hiçbir ülkenin yapamadığı şeyleri yapmaya başlayabiliriz” dedi.

Siyasi uzmanlar Corona virüsü krizini kötü yönetmekle eleştirilen İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hızlı bir aşılama kampanyasıyla 23 Mart’ta yapılacak erken genel seçimler öncesi oylarını da arttırma umudu içerisinde olduğu yorumlarını yapıyorlar.

İsrail, Pazar günü itibariyle ülke genelinde üçüncü kez en az üç hafta sürecek bir kapanmaya gitti. İsrail’de bugüne dek 400 bin civarı Corona virüsü vakası görülürken 3 bin 210 kişi de hayatını kaybetti.

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