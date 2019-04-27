HABER

İsrail, ölen bir askerinin kemiklerine karşılık, iki Suriyeli esiri salıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:38 | Son Güncelleme

İsrail’in, 1982’den beri kayıp olan bir askerinin Rusların özel kuvvetlerinin bulduğu kemiklerini iade etmesi üzerine esir tuttuğu iki Suriye askerini geri vereceği belirtildi.Rusya, İsrail’in Lübnan’ı 1982’de işgal ettiği Sultan Yakup savaşında kaybolduğu belirtilen iki askerden biri, o zaman 21 yaşında olan İsrail askeri Zachary Bauel’in şahsi eşyalarını bu ay İsrail’e geri vermişti.Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili İsrail’in bir iyi niyet göstergesi olarak adı açıklanmayan Suriyeli iki esiri geri vereceğini söyledi.

İsrail’in, 1982’den beri kayıp olan bir askerinin Rusların özel kuvvetlerinin bulduğu kemiklerini iade etmesi üzerine esir tuttuğu iki Suriye askerini geri vereceği belirtildi.
Rusya, İsrail’in Lübnan’ı 1982’de işgal ettiği Sultan Yakup savaşında kaybolduğu belirtilen iki askerden biri, o zaman 21 yaşında olan İsrail askeri Zachary Bauel’in şahsi eşyalarını bu ay İsrail’e geri vermişti.
Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili İsrail’in bir iyi niyet göstergesi olarak adı açıklanmayan Suriyeli iki esiri geri vereceğini söyledi. Suriyeli esirlerin geri verilmesine kayıp askerin kemiklerinin iade edilmesi üzerine karar verildiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentievs, 1982 yılında savaşta kaybolan İsrail askerinin kemiklerinin geri verilmesinin Şam’ın menfaatine olduğunu, karşılığında İsrail hapishanelerindeki iki Suriyeli esirin Suriye’ye iade edileceğini söyledi.
Tank komutanı olan Zachary Baumel’in 37 yıl önce muhtemelen Lübnan’da öldürüldüğü belirtildi.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Destici: Cinsel istismarcılar ve teröristler için idam istiyoruzDestici: Cinsel istismarcılar ve teröristler için idam istiyoruz
Şehit Şevket Çetin için mevlit yemeğiŞehit Şevket Çetin için mevlit yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

Esenyurt'ta 25 bina boşaltıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.