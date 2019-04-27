İsrail, ölen bir askerinin kemiklerine karşılık, iki Suriyeli esiri salıyor

İsrail’in, 1982’den beri kayıp olan bir askerinin Rusların özel kuvvetlerinin bulduğu kemiklerini iade etmesi üzerine esir tuttuğu iki Suriye askerini geri vereceği belirtildi.

Rusya, İsrail’in Lübnan’ı 1982’de işgal ettiği Sultan Yakup savaşında kaybolduğu belirtilen iki askerden biri, o zaman 21 yaşında olan İsrail askeri Zachary Bauel’in şahsi eşyalarını bu ay İsrail’e geri vermişti.

Adının açıklanmasını istemeyen İsrailli bir yetkili İsrail’in bir iyi niyet göstergesi olarak adı açıklanmayan Suriyeli iki esiri geri vereceğini söyledi. Suriyeli esirlerin geri verilmesine kayıp askerin kemiklerinin iade edilmesi üzerine karar verildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentievs, 1982 yılında savaşta kaybolan İsrail askerinin kemiklerinin geri verilmesinin Şam’ın menfaatine olduğunu, karşılığında İsrail hapishanelerindeki iki Suriyeli esirin Suriye’ye iade edileceğini söyledi.

Tank komutanı olan Zachary Baumel’in 37 yıl önce muhtemelen Lübnan’da öldürüldüğü belirtildi.

