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İsrail önce "Niyetimiz yok" dedi sonra işgale devam etti: Suriye'nin güneyinde 3 köyü hedef aldılar

15.12.2024 14:09
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Suriye'de rejim değişikliği gerçekleşirken İsrail bunu fırsat bilip saldırıların dozunu artırdı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunmuş, bir de “Suriye’yi yönetme niyetimiz yok" demişti. Ancak İsrail ordusu son olarak İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti.

İsrail önce "Niyetimiz yok" dedi sonra işgale devam etti: Suriye'nin güneyinde 3 köyü hedef aldılar

Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kontrol başını HTŞ'nin çektiği muhalif grupların eline geçti. Bu sırada İsrail de saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Suriye'nin güneyindeki Katana beldesinde Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köyleri de İsrail ordusunca işgal edildi.

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HEM KARADAN HEM HAVADAN SALDIRIYORLAR

Tel Aviv yönetimi, Suriye'deki rejimin devrilmesinin ardından ülkeye hem karadan hem de havadan saldırmaya devam ediyor. İsrail son olarak, Suriye’nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

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İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI “SURİYE’Yİ YÖNETME NİYETİMİZ YOK” DEMİŞTİ

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriye’ye gerçekleştirilen İsrail saldırıları hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde konuşlu birlikleri ziyaret eden Halevi, burada yaptığı konuşmada Suriye’de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunarak, “Suriye’yi yönetme niyetimiz yok" dedi. İsrail vatandaşlarının güvenliği için Suriye’de “profesyonel ve doğru” adımlar attıklarını iddia eden Halevi, "Burada düşman bir düşman ülke vardı ve ordusu çöktü. Biz de terör unsurlarının buraya gelme riskini engellemek için ilerledik. Radikal terör unsurları bizim sayemizde sınıra yakın bölgelere yerleşemeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

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İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

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Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

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Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

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İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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Esad rejimi yıkıldı sınır boşaldı... Esad rejimi yıkıldı sınır boşaldı...
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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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