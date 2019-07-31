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İsrail ordusu 14 Filistinliyi gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, işgal atlındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria ve Kudüs’ün farklı bölgelerine gece baskın düzenlendi.

İsrail askerleri, işgal atlındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria ve Kudüs’ün farklı bölgelerine gece baskın düzenlendi. Baskınlarda “terör eylemlerine karıştıkları” iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin bölgedeki merkeze sevk edildiği kaydedildi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 220’si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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