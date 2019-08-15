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İsrail ordusu 8 Filistinliyi gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle 8 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle 8 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinliler bölgedeki karakola götürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 220’si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

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