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İsrail ordusu AA ofisinin de bulunduğu binayı vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:06 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının Gazze Şeridi'ndeki ofisinin de bulunduğu bina, hava saldırısı sonucu tamamen yıkıldı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçleri tarafından Gazze'deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı.

AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Anadolu Ajansı çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Saldırılarda 1'i bebek, 1'i hamile olmak üzere 3 Filistinli şehit olmuş, en az 12 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, önceki yıllarda da bir çok basın kuruluşuna ait binayı hedef almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Şeridi israil

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