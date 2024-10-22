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İsrail ordusu duyurdu! "Haşim Safiyuddin öldürüldü"

22.10.2024 23:22
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İsrail, öldürülen Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu duyurdu! "Haşim Safiyuddin öldürüldü"

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.

HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

HAVA SALDIRISINDA ÖLMÜŞTÜ

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah
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