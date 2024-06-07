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İsrail ordusu Gazze'de ikinci kez bir BM okulunu bombaladı

07.06.2024 13:37
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İsrail'in Gazze'de BM'ye ait bir okula düzenlediği saldırıda en az 3 Filistinli öldü. İsrail ordusu bir gün arayla Gazze'de ikinci kez bir BM okulunu bombaladı

İsrail ordusu Gazze'de ikinci kez bir BM okulunu bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okulu vurduğu, saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kent merkezinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait bir okulu bombaladı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı BM okulunda saldırı nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı okuldan şu ana kadar 3 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait bir okulu bombalamış, saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
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