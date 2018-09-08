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İsrail ordusu Gazze sınırında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Gazze sınırında 4 Filistinliyi gözaltına aldı

GAZZE (AA) - İsrail askerleri abluka altındaki Gazze'nin kuzey sınır bölgesinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde sınırı geçmeye çalışan Filistinli 4 gencin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların üzerinde bir bıçak ve baltanın bulunduğu öne sürüldü.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil

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