İsrail ordusu Gazze'de 100 hedefi vurdu

KUDÜS (AA) – İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu iddia edilen 100 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'deki 100 ayrı hedefi vurduğunu aktardı.

"Gazze Şeridi'ndeki roket silahlarının üretim merkezi ve bir dizi askeri nokta ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir askeri eğitim bölgesi hedef alındı." ifadesini kullanan Adraee, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki karargahının da vurulduğunu belirtti.

Hava saldırılarının Hamas'ın İsrail topraklarına attığı iddia edilen roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydeden Adraee, "Sonuçta Gazze Şeridi'nde olup biten her şeyden Hamas sorumludur." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bu sabah Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Sderot kentine 4 roket atıldığını iddia eden Adraee, üçünün hava savunma sistemi "Demir Kubbe" ile havada imha edildiğini belirtirken, diğer rokete ilişkin bilgi vermedi.