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İsrail ordusu Gazze'de 100 hedefi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee: "Gazze Şeridi'ndeki roket silahlarının üretim merkezi ve bir dizi askeri nokta ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir askeri eğitim bölgesi hedef alındı"

KUDÜS (AA) – İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğu iddia edilen 100 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze'deki 100 ayrı hedefi vurduğunu aktardı.

"Gazze Şeridi'ndeki roket silahlarının üretim merkezi ve bir dizi askeri nokta ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir askeri eğitim bölgesi hedef alındı." ifadesini kullanan Adraee, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki karargahının da vurulduğunu belirtti.

Hava saldırılarının Hamas'ın İsrail topraklarına attığı iddia edilen roketlere karşılık olarak yapıldığını kaydeden Adraee, "Sonuçta Gazze Şeridi'nde olup biten her şeyden Hamas sorumludur." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca bu sabah Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Sderot kentine 4 roket atıldığını iddia eden Adraee, üçünün hava savunma sistemi "Demir Kubbe" ile havada imha edildiğini belirtirken, diğer rokete ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan İsrail Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e atılan iki roketin yanlışlıkla atıldığı yönünde değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

İsrail'in Kanal13 televizyonu ise, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin durum değerlendirmesi yapmak üzere pazar günü Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanacağını duyurdu.

İsrail ordusundan dün akşam yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nden Tel Aviv'e 2 roket atıldığı bildirilmişti.

Yerel basın söz konusu roketlerden birinin İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiğini, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş araziye düştüğünü yazmıştı.

İsrail Radyosu'na konuşan ordu sözcüsü Ronen Manelis, Gazze'den atılan roketlerden Hamas'ı, İsrail basını ise İslami Cihad'ı sorumlu tutmuştu. Söz konusu iki Filistinli grup da yaptıkları açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayın takip edildiği, ulusal uzlaşıya aykırı hareket edenlerle ilgili harekete geçileceği ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi Hamas Islami Cihad israil

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