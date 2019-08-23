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İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 05:06 | Son Güncelleme

İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerleri Gazze'nin doğusundaki sınır bölgesinde bir Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusundaki tel örgüler bölgesinde bir Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Ambulans ekiplerinin İsrail ile sınır hattı üzerinde yaralanan Filistinlinin tedavi için Gazze'deki Şifa hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, gencin kalçasından yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sınır bölgesinde bir Filistinliye askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, silahlı olduğu belirtilen bir Filistinlinin sınır bölgesine yaklaştığı ve İsrail askerlerine el bombası fırlattığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze İsrail ordusu sınır bölgesi yaralama

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