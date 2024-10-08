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İsrail Ordusu: Hizbullah Karargah Başkanı öldürüldü

08.10.2024 08:04
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İsrail ordusu Hizbullah’a yönelik saldırılarını sürdürürken yaptığı son açıklamada Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni’yi öldürdüğünü duyurdu.

İsrail Ordusu: Hizbullah Karargah Başkanı öldürüldü

İsrail ordusu, Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyin Hüseyni’yi öldürdüğünü açıkladı. İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de ağır yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Bislah Tugayı 17. Taburu'ndan çavuş Noam Israel Abdu'nun pazartesi günü Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Açıklamada, başka bir askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bilgisi geçildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere ölen İsrail asker sayısı 730'a yükseldi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hizbullah
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