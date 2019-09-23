HABER

İsrail Ordusu Kudüs ve Batı Şeria’da 52 Filistinliyi gözaltına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

İsrail Ordusu, Kudüs ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenleyerek 52 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail Ordusu, bu gece Kudüs ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 52 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Ordusu, Kudüs ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenleyerek 52 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail Ordusu, bu gece Kudüs ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 52 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail basına göre, Kudüs ve Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda İsrail’e karşı eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 52 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinliler bölgedeki gözaltı merkezlerine sevk edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail cezaevlerinde 220’si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Amca cinayetinde 2 kız kardeş adliyeye sevk edildiAmca cinayetinde 2 kız kardeş adliyeye sevk edildi
Çöp tartışmasında amcalarını öldüren genç kızlar adliyedeÇöp tartışmasında amcalarını öldüren genç kızlar adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

Yürek yakan fotoğraf! Böbreğini veren oğlunun tabutuna son kez baktı

Bir babanın en acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.