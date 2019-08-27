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İsrail ordusu kuzey cephesinde teyakkuza geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

İsrail ordusu kuzey cephesinde teyakkuza geçti

KUDÜS (AA) - Lübnan Hizbullahı'nın tehditlerinin ardından İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan sınırında alarm durumuna geçtiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail’in cumartesi günü Suriye’de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden unsurlarının intikamını almak üzere Hizbullah'ın saldırı ihtimaline karşı kuzey cephesindeki İsrail ordu birimleri tam alarm durumuna geçti.

Haberde, İsrail güvenlik kaynaklarının, Hizbullah’ın kuzey cephesinde bazı askeri hedeflere saldırı düzenleme ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesini taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, "(Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan) Nasrallah’ın açıklamalarını duydum. Nasrallah’a sakin olması tavsiyesinde bulunuyorum. O biliyor ki İsrail devleti kendini savunmayı ve düşmanlarına karşılık vermeyi iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi de tehdit eden Netanyahu, şöyle devam etti:

"Bizi yok etmeyi hedefleyen Hizbullah’ı barındıran ve kollayan Lübnan devleti ile Kasım Süleymani’ye şunu söylüyorum: 'Sözlerinize dikkat edin ama eylemlerinize daha çok dikkat edin!'

- Ne olmuştu?

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, cumartesi akşam saatlerinde Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğu duyurulmuştu.

Açıklamada, Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney banliyösünde de 25 Ağustos'ta gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşürülmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Nasrallah, İsrail’e ait İHA’ların düşürülmesine ilişkin ayrıca yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzey cephesindeki hedeflerini vurma tehdidinde bulunmuştu.

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Hizbullah İRAN israil kasım süleymani Lübnan

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