İsrail ordusu kuzey cephesinde teyakkuza geçti

KUDÜS (AA) - Lübnan Hizbullahı'nın tehditlerinin ardından İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan sınırında alarm durumuna geçtiği bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail’in cumartesi günü Suriye’de düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden unsurlarının intikamını almak üzere Hizbullah'ın saldırı ihtimaline karşı kuzey cephesindeki İsrail ordu birimleri tam alarm durumuna geçti.

Haberde, İsrail güvenlik kaynaklarının, Hizbullah’ın kuzey cephesinde bazı askeri hedeflere saldırı düzenleme ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesini taşıdığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, "(Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan) Nasrallah’ın açıklamalarını duydum. Nasrallah’a sakin olması tavsiyesinde bulunuyorum. O biliyor ki İsrail devleti kendini savunmayı ve düşmanlarına karşılık vermeyi iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi de tehdit eden Netanyahu, şöyle devam etti: