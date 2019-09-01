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İsrail ordusu, Lübnan’a topçu saldırısı düzenledi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 20:37 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Hizbullah’ın saldırısına yanıt olarak Güney Lübnan’daki bazı bölgelere topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Lübnan’a topçu saldırısı düzenlediği ve Lübnan’dan ateş edilen kaynaklara ateşle karşılık verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan’a topçu saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah’ın saldırısına yanıt olarak Güney Lübnan’daki bazı bölgelere topçu saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Güney Lübnan’a topçu saldırısı düzenlediği ve Lübnan’dan ateş edilen kaynaklara ateşle karşılık verildiği belirtildi. Açıklamada, topçu saldırının Hizbullah tarafından İsrail’in kuzeyindeki bir üsse ve askeri araçlara 3 tanksavar füzesiyle yapılan saldırıya yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın saldırısında hiç kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Gerginliğin ardından İsrail güvenlik güçlerinin İsrail kuzeyindeki yaşayan İsraillilerin normal hayatlarına dönmesine karar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan’a topçu saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’a topçu saldırısı düzenledi

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