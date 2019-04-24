İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin evini yıkmak için boşalttı

BATI ŞERİA (AA) - İsrail ordusu, 19 Mart'ta öldürdüğü Ömer Ebu Leyla'ın Batı Şeria'nın Selfit beldesindeki ailesine ait evini yıkmak üzere boşalttı.

Selfit beldesindeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı askerler Ebu Leyla'nın evini yıkmak için gece baskın yaptı.

Baskın sırasında askeri buldozerlerin de bulunduğu belirtilirken, yıkıma engel olmak isteyen Filistinli gençlerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi kullandı.

İsrail makamları, Ömer Ebu Leyla'nın evinin yıkılacağına dair kararı 26 Mart'ta ailesine bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Mart'ta Selfit beldesinde bir Yahudi vatandaşı ve askerini öldürdüğü iddiasıyla, Ömer Ebu Leyla'yı 19 Mart'ta düzenlediği operasyonda öldürdüğünü duyurmuştu.

