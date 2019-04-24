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İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2019 07:50 | Son Güncelleme

İsrail ordusu 19 Mart'ta öldürdüğü Ömer Ebu Leyla'nın Batı Şeria'nın Selfit beldesindeki ailesine ait evini boşalttıktan sonra patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlinin evini yıktı

İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Selfit'teki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gece baskın yapan İsrail askerleri Ebu Leyla'nın evi ve çevresindeki evleri boşalttıktan sonra yerleştirdiği patlayıcı maddeleri infilak ettirerek evi yıktı.

Görgü tanıkları, Ebu Leyla'nın ailesine ait olan evin üst katının patlatıldığını bildirdi.

Baskın sırasında yıkıma engel olmak isteyen Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri kalabalığı dağıtmak için Filistinlilere göz yaşartıcı gaz attı ayrıca gerçek ve plastik mermilerle de ateş açtı.

İsrail makamları, Ömer Ebu Leyla'nın evinin yıkılacağına dair kararı 26 Mart'ta ailesine bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Mart'ta Selfit beldesinde bir Yahudi vatandaşı ve askerini öldürdüğü iddiasıyla, Ömer Ebu Leyla'yı 19 Mart'ta düzenlediği operasyonda öldürdüğünü duyurmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Batı Şeria

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