İsrail ordusu Suriye'nin güneyini vurdu

Ordu sözcüsü, buna gerekçe olarak bir gün önce Golan Tepeleri'ndeki sınır hattında yaşanan saldırı girişimini gösterdi.İsrail ordusu, savaş uçakları ve helikopterlerle Suriye'deki bazı askeri tesisleri vurduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, vurulan hedefler arasında komuta merkezleri, gözetleme ve istihbarat noktaları ile askeri üsler olduğu belirtildi. Hava saldırısına gerekçe olarak da Pazartesi günü Golan Tepeleri bölgesindeki sınır hattında patlayıcı maddelerle saldırı girişimi gösterildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail ordusu, Suriye topraklarında olan tüm faaliyetlerden Suriye hükümetini sorumlu tutmaktadır" ifadesi kullanıldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığı bilgilere göre İsrail ağırlıklı olarak, ülkenin güneyindeki Kuneytra vilayetine bağlı Tel Ahmar bölgesini hedef aldı. Suriye devlet televizyonu ise İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında sadece maddi zarar meydana geldiği ve Suriye ordusunun bu saldırılara karşı karadan havaya savunma sistemleri ile yanıt verdiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail hava saldırısında Suriye'nın Irak sınırına yakın kentlerinden Ebu Kemal'de bulunan, İran yanlısı milislerin konuşlandığı bir üssün de hedef alındığını duyurdu.