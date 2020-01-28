İsrail ordusu Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderecek

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı ve bugün açıklayacağını duyurduğu sözde barış planı öncesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Ürdün Vadisi'ndeki birliklere piyade asker takviyesi yapılması kararlaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ek asker sayısı ve zamanına ilişkin ise detay verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimler öncesi Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ülkesine "ilhak" edeceği vaadinde bulunmuştu.

Netanyahu, 2 Mart'ta tekrarlanacak erken seçim için hazırladığı kampanyasında da söz konusu "ilhak" vaadini yinelemişti.

İsrail ordusunun Ürdün Vadisi'ne ek asker gönderme kararının ABD Başkanı Trump'ın sözde barış planını açıklamasına saatler kala alınması dikkati çekti.

Trump, Başbakan Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı sözde barış planını bugün açıklayacağını belirtmişti.

