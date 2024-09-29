İsrail ordusu 'yüksek alarm' durumuna geçti, ABD Netanyahu'yu uyardı: Ters teper!

Hizbullah'ta Hasan Nasrallah'ın yerine geçebilecek üst düzey komutanları tek tek öldüren İsrail ordusu, son olarak Hasan Nasrallah'ı her biri yaklaşık 1 tonluk 85 füzeyle hedef alarak öldürdü. Bunun üzerine Hizbullah "Savaşmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

HAMANEY'DEN İNTİKAM YEMİNİ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nasrallah’ın öldürülmesine ilişkin mesaj yayımladı. İHA'nın aktardığı mesajda Hamaney, "Lübnan’daki savunmasız insanların katledilmesi, Siyonist rejimin vahşiliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve aynı zamanda işgalci rejim liderlerinin dar görüşlülüğünü ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Hamaney, Siyonist rejimin Gazze’deki savaştan ders almadığını ifade ederek, "Bu terör çetesi, kadınlar, çocuklar ve sivillerin topluca öldürülmesinin direniş örgütlerini zayıflatamayacağını anlayamadı. Şimdi de aynı ahmakça politikaları Lübnan’da uygulamaya çalışıyorlar" dedi.

5 günlük yas ilan eden Hamaney, Nasrallah'ın intikamının alınacağını söyleyip "Bu bölgenin geleceğini, Hizbullah liderliğindeki direniş güçleri belirleyecek. Allah’ın izniyle Lübnan, düşmanı pişman edecek" dedi.

“LÜBNAN, AŞAĞILIK VE REZİL DÜŞMANI YAPTIKLARINDAN PİŞMAN EDECEKTİR”

Hamaney, Lübnan halkının işgalci İsrail ordusunun Beyrut’a kadar girdiğini ve Hizbullah’ın onları Lübnan’dan kovarak Lübnan’ı özgür ve onurlu bir hale getirdiğini unutmadıklarını belirterek, “Bugün Allah’ın izniyle Lübnan, işgalci, aşağılık ve rezil düşmanı yaptıklarından pişman edecek. Tüm Müslümanların, Lübnan halkı ve onurlu Hizbullah’ın yanında durarak işgalci ve zalim rejime karşı destek vermeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İSRAİL ORDUSU YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İsrail ordu sözcüsü Nadav Şoşani yaptığı açıklamada, ordunun daha geniş çaplı bir çatışmaya karşı yüksek alarma geçtiğini, "Nasrallah’ın ölümünün" Hizbullah’ın rotasını değiştirmesine yol açmasını umduğunu ifade etti. Şoşani, "Bunun Hizbullah’ın eylemlerini değiştireceğini umuyoruz. Hizbullah’ın 1 yıldır bize karşı saldırılar düzenlediğini gördük. Bize karşı saldırılarını sürdüreceklerini veya sürdürmeye çalışacaklarını varsaymamız güvenlidir" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise yaptığı açıklamada, "Mesaj basit, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese nasıl ulaşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA: ÖDEŞTİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Sayısız İsraillinin ve çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir “katil” ile hesaplaştıklarını belirten Netanyahu, “İran’ın kötülük ekseninin ana motoruydu” ifadelerini kullandı.



Netanyahu'nun Nasrallah'ın öldürüldüğü hava saldırısını onayladığı anlar

"NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ BİZİM İÇİN TEMEL ŞARTTI"

Nasrallah’ın ve yardımcılarının “İsrail’i yok etme planının mimarları” olarak nitelendiren Netanyahu, “O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran’ı harekete geçirdi. Nasrallah’ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı” diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞACAĞIZ”

Hafta başında, İsrail ordusunun düzenlediği ağır saldırıların yeterli olmayacağını anladığını kaydeden Netanyahu, "Nasrallah hayatta olduğu sürece, Hizbullah’ın yeteneklerini hızla rehabilite edebilirdi. Ben de emri verdim ve Nasrallah artık bizimle değil” dedi.

Nasrallah’ın öldürülmesiyle ilgili Netanyahu, “Sadece kuzey sakinlerinin evlerine dönmesini değil, aynı zamanda güneydeki esirlerimizin geri dönmesini ilerletecek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirecek bir adımdı” şeklinde konuştu.

Elde ettikleri başarılara rağmen işlerinin bitmediğini söyleyen Netanyahu, "Önümüzdeki günlerde önemli zorluklarla karşılaşacağız ve bunların üstesinden geleceğiz” dedi.

İRAN’A GÖZDAĞI VERDİ

İran’a da tehditkar mesajlar gönderen Netanyahu, “Bize saldıranlara biz de saldıracağız. İran’da ya da Orta Doğu’da İsrail’in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur ve bugün bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz. Bir yıl önce düşmanlarımız bize saldırdı ve İsrail’in yok olma yolunda ilerlediğini düşündüler. Bir yıl sonra, saldırı üstüne saldırı, başarı üstüne başarı, umutlarının nasıl kırıldığını anladılar” diye konuştu.

İsrail’in yükselişte olduğunu söyleyen Netanyahu, "İsrail’in kazanmakta olduğunu, kuzeyde yaşayanların geri dönmesini sağlamaya ve esirleri eve getirmeye kararlıyız. Onları bir saniye bile unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

ABD, İSRAİL'İ UYARDI: TERS TEPER

Washington Post'ta yer alan habere göre; Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail ya da İran'ın atması muhtemel adımlar yoğun diplomatik tartışmalar doğurdu. Üst düzey ABD'li yetkililer, İsrail'e Lübnan'da kara harekatı yapmaması konusunda üsteledi. Yetkililer böyle bir hamlenin Hizbullah'ın ülke içindeki konumunu zayıflatmayı zorlaştırarak geri tepebileceği uyarısında bulundu.

Üst düzey yetkililerine göre en yakın tehlike, Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık İran'ın nasıl karşılık vermeyi seçeceği olacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır