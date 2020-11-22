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İsrail ordusuna ait tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi

22.11.2020 23:06 | Son Güncelleme:
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İsrail ordusuna ait bir tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi’nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi.

İsrail ordusuna ait bir tank, taşıyıcıya yüklendiği sırada sürücünün kontrolü kaybetmesi ile devrildi.
İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi’nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, tank sürücüsünün yükleme işlemi sırasında hızı ayarlayamadığı ve tankı taşıyıcıya uygun açıda konumlandırmadığı tespit edildi. Askeri polis, kazanın ardından olay yerini güvenlik kordonuna alarak tankı kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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