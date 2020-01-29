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İsrail ordusundan Batı Şeria ve Gazze sınırına asker takviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:51 | Son Güncelleme

İsrail ordusundan Batı Şeria ve Gazze sınırına asker takviyesi

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planı açıklamasının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, yapılan durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi sınırındaki birliklere piyade asker takviyesi yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ilave asker sayısı ve zamanlamaya ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, dün de Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'nde bulunan birliklere asker takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın dün sözde barış planını açıklamasının ardından bölgede gerginlik artmış, Batı Şeria ve Gazze'de söz konusu plana tepki amacıyla gösteriler düzenlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Gazze Şeridi israil

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