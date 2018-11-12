İsrail ordusundan Gazze sınırına tank sevkiyatı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bu akşamdan itibaren artan gerginlik sebebiyle bölgedeki birliklerine tank sevkiyatı yaptı.

İsrail'in diğer bölgelerinden gönderilen tanklar, tırlarla sınırdaki birliklere doğru taşınmaya başlandı.

Akşam saatlerinden itibaren devam eden sevkiyatta çok sayıda tank Gazze sınırına gönderildi.

-70'ten fazla hedef vuruldu

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerin ardından düzenlenen saldırılarda, şu ana kadar Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye iki adet Demir Kubbe isimli hava savunma sisteminin daha gönderileceğini duyurdu.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 19 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralandı. Ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklandı.

