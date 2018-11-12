HABER

İsrail ordusundan Gazze sınırına tank sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 21:35 | Son Güncelleme

İsrail ordusu, Gazze'de 70 hedefin vurulduğunu duyurdu

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bu akşamdan itibaren artan gerginlik sebebiyle bölgedeki birliklerine tank sevkiyatı yaptı.

İsrail'in diğer bölgelerinden gönderilen tanklar, tırlarla sınırdaki birliklere doğru taşınmaya başlandı.

Akşam saatlerinden itibaren devam eden sevkiyatta çok sayıda tank Gazze sınırına gönderildi.

-70'ten fazla hedef vuruldu

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketlerin ardından düzenlenen saldırılarda, şu ana kadar Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve İslami Cihad'a ait 70'ten fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ayrıca bölgeye iki adet Demir Kubbe isimli hava savunma sisteminin daha gönderileceğini duyurdu.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Ordudan yapılan açıklamada, akşam saatlerinden bu yana Gazze'den 200'e yakın roket atıldığı, bu roketlerin 60'ının Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmış, atılan diğer roketlerin büyük bir bölümünün boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

İsrail tarafında ise 1'i ağır 19 İsrailli Gazze'den atılan roketler nedeniyle yaralandı. Ağır yaralı İsraillinin asker olduğu açıklandı.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Başkan Kocaoğlu: Büyükşehir, İZBAN grevine müdahil olmayacakBaşkan Kocaoğlu: Büyükşehir, İZBAN grevine müdahil olmayacak
İstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturduİstanbul'da gün batımı görsel şölen oluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Şeridi israil

En Çok Okunan Haberler

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Cono kadınlarından erkeklere iğrenç tuzak!

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Özge Borak bikiniyle: Deniz sezonu bitti derken...

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Mansur Yavaş aday olacak mı? İYİ Partili isimden kritik görüşme

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.