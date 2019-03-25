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İsrail ordusundan Gazze sınırındaki birliklerine takviye

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 12:37 | Son Güncelleme

İsrail ordusundan Gazze sınırındaki birliklerine takviye

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından, Gazze Şeridi sınırına ek asker gönderdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyine biri piyade ve diğeri zırhlı 2 ek birlik gönderdi, az sayıda yedek askeri de göreve çağırdı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yaşanan her şeyden Hamas sorumludur." denilerek, Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşen roket nedeniyle Hamas sorumlu tutuldu.

- Güvenlik kabinesi yarın toplanacak

Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgede tansiyon yükselirken, İsrail güvenlik kabinesinin yarın konuyu görüşmek üzere toplanacağı açıklandı.

İsrail ordu radyosuna konuşan Maliye Bakanı Moşe Kahlon, atılan rokete verilecek yanıtın yarın toplanacak güvenlik kabinesinde ele alınacağını belirtti.

Gazze'den atılan bir roket, bu sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı.

Bu üzerine İsrail yönetimi, Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarını kapatmıştı.

Resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin ardından ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönecek.

Trump ile Netanyahu'nun yarın akşam da Beyaz Saray'da akşam yemeğinde bir araya gelmesi planlanmıştı.

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