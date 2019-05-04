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İsrail ordusunun AA ofisinin bulunduğu binayı vurmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 22:27 | Son Güncelleme

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca: - "Pervasız İsrail, basının evrensel dokunulmazlığını kapsayan BM kararlarını da ihlal etmiştir. Uluslararası hukuk gereğini yapmalıdır"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, "Pervasız İsrail, basının evrensel dokunulmazlığını kapsayan BM kararlarını da ihlal etmiştir. Uluslararası hukuk gereğini yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Karaca yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binaya yönelik düzenlediği saldırıyı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İsrail ordusunun Gazze'deki AA bürosuna yaptığı saldırıyı kınadıklarını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Pervasız İsrail, basının evrensel dokunulmazlığını kapsayan BM kararlarını da ihlal etmiştir. Uluslararası hukuk gereğini yapmalıdır. İsrail'in Filistin topraklarında ve özellikle Gazze'de yarattığı devlet terörü çığırından çıkmış, çocukları, yaşlıları, kadınları kısacası tüm sivilleri de hedef alan kanlı bir katliama dönüşmüştür. Şimdi de hızını alamamış, bütün amacı bölgede olup biteni dünyaya duyurmak olan basını acımasızca susturmayı hedefine koymuştur. Nitekim bu zalim saldırıya ülkemizin köklü kuruluşu olan AA da uğramış ve ajansın Gazze'deki ofisi roketlerle vurulup tamamen yıkılmıştır. İsrail ordusunun gözü dönmüş saldırısını şiddetle kınıyor, TGF camiası adına AA'ya ve Ajans çalışanı meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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aa kınama saldırı TGF Yılmaz Karaca

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