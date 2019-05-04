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İsrail ordusunun şehit ettiği Filistinli sayısı 4'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 02:38 | Son Güncelleme

İsrail ordusunun şehit ettiği Filistinli sayısı 4'e yükseldi

GAZZE (AA) - İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan göstericilere ateş açılması sonucu Gazze Şeridi'nde şehit olan Filistinlilerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya İsrail tarafından dün düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kişinin, sınır boyunda Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanlara açılan ateş sonucu da iki kişinin şehit olduğu belirtildi.

Ayrıca 2'si hava saldırısında, diğerleri gösterilerde olmak üzere toplam 51 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Hava saldırısında hayatını kaybedenlerin Abdullah Ebu Melluh (33) ve Ala el-Bobli, sınırda İsrail askerleri tarafından ateş açılması sonucu ölenlerin ise Remzi Ruhi Abduh (31) ve Raid Halil Ebu Tayr (19) olduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'den sınırdaki askerlere ateş açılması sonucu biri orta derecede, diğeri hafif şekilde olmak üzere 2 askerin yaralandığı, bu saldırıya karşılık olarak Kassam'a ait bir noktanın hava saldırısıyla vurulduğu belirtildi.

Gerek Hamas, gerekse İslami Cihad örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda, şiddetin tırmanışından sorumlu tarafın İsrail olduğu ifade edildi.

Kassam Tugayları, bu gelişmelerin ardından Gazze'deki silahlı gruplara yaptığı çağrıda, İsrail'in işlediği suçlara karşılık vermeye hazırlanmalarını istedi. Benzer bir açıklamayı İslami Cihad'a bağlı Kudüs Seriyyeleri de yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze hava saldırısı İsrail ordusu

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