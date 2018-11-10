"İsrail Osmanlı'nın Hicaz Demir Yolu fikrini çaldı"

MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriyeli araştırmacı Semir Hafız, İsrail ile Arap Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak demir yolu projesini, Osmanlı Devleti'nin "Hicaz Demir Yolu" fikrinden çalıntı, kötü niyetli bir girişim olarak nitelendirdi.

Uluslararası Arap Akademisyenleri Derneği Onursal Başkanı Hafız, İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın çarşamba günü Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda tanıttığı "Barış Demir Yolu" adlı projeyi AA muhabirine değerlendirdi.

Hafız, "İsrail, 100 yılı aşkın geçmişe sahip İslami bir proje olan Hicaz Demir Yolu fikrini çaldı. Bu, çok kötü niyetli bir girişim ve arkasında birçok komplo var." dedi.

Projenin, ABD'deki en önemli Yahudi lobisi Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) tarafından İslam ülkelerini parçalama amacıyla ortaya atıldığını dile getiren Hafız, bunun yanı sıra Türkiye'nin söz konusu bölgeye siyasi ve ekonomik olarak girmesini engellemek istediklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa süre önce Umman'a yaptığı ziyareti de bu kapsamda değerlendiren Hafız, İslam ülkelerinin bir an önce bu projenin tehlikelerini ortaya koyması gerektiğini belirterek İsrail'in girişimine karşı çıkılması çağrısında bulundu.