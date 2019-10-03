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İsrail özel güçleri 3 Filistinliyi kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

İsrail özel güçleri 3 Filistinliyi kaçırdı

İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi kaçırdı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, iki ticari araçla Batı Şeria'nın merkezindeki Kuber beldesine gelen İsrail özel güçleri, 3 Filistinli genci kaçırdı.

"Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail güçleri, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Söz konusu Filistinlilerin nereye götürüldükleri bilinmezken, olaya ilişkin Filistin ya da İsrail makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail makamları genellikle bu tür operasyonlarla alıkonulan kişilerin güvenlik birimleri tarafından "aranan" kişiler olduğunu ileri sürüyor.

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin güçleri Filistin topraklarında başta suikast ve kaçırma olmak üzere yüzlerce operasyon gerçekleştirdi.

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3 Filistinli israil kaçırdı Mustaribin

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