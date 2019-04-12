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İsrail özel güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir genci kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 23:16 | Son Güncelleme

İsrail özel güçleri Batı Şeria’da Filistinli bir genci kaçırdı

İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli bir genci kaçırdı.

Görgü şahitlerine göre, “Mustaribin” olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimine bağlı özel İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı’na sızarak, 24 yaşındaki Cihad Maali'yi kaçırdı.

Filistinli genç Maali’nin söz konusu güçler tarafından kaçırılma sebebi ve nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail makamları genellikle bu tür operasyonlarla alıkonulan kişilerin güvenlik birimleri tarafından "aranan" kişiler olduğunu ileri sürüyor.

"Mustaribin" olarak isimlendirilen bu güçler, Arapça konuşuyor ve Filistinliler gibi giyiniyor. Mustaribin güçleri Filistin topraklarında başta suikast ve kaçırma olmak üzere yüzlerce operasyon gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mustaribin

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