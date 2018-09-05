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İsrail Paraguay'daki büyükelçiliğini kapatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 20:57 | Son Güncelleme

İsrail Paraguay'daki büyükelçiliğini kapatacak

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını açıklamasının ardından Paraguay'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini tekrar Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını duyurmasının ardından İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtildi.

Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni bugün yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." demişti.

Paraguay, ABD ve Guatemala'nın ardından 21 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

Açılış törenine, eski Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılmıştı.

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israil Paraguay

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