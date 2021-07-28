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İsrail Parlamentosu’nda Milletvekili Ben-Gvir’i yaka paça kovuldu

28.07.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, dün başkanlık ettiği bir oturum sırasında kendisine terörist dediği için aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir’i Knesset’ten yaka paça dışarı kovdurdu.

İsrail Parlamentosu’nda Milletvekili Ben-Gvir’i yaka paça kovuldu

İsrail Parlamentosu’nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi’nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail’in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

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YAKA PAÇA DIŞARI ÇIKARTILDI

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi’yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi. Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir’i Knesset’ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir’i Knesset’ten yaka paça dışarı çıkarttı.

İSRAİL BASINI OLAĞAN DIŞI OLARAK NİTELENDİRDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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