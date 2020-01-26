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  4. İsrail polisi Aksa İmamı Şeyh Sabri'yi 4 saat sorguladı

İsrail polisi Aksa İmamı Şeyh Sabri'yi 4 saat sorguladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri: - "70 yıldır geldiğim, 47 yıldır da hutbe verdiğim Mescid-i Aksa'ya girişimin engellenmesi doğru değil"

KUDÜS (AA) - İsrail güvenlik güçleri, dün hakkındaki 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı kararı tebliğ edilen Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi 4 saat sorguladı.

Şeyh Sabri, sorgulamadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "70 yıldır geldiğim, 47 yıldır da hutbe verdiğim Mescid-i Aksa'ya girişimin engellenmesi doğru değil." dedi.

Halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri'nin, Batı Kudüs'teki Meskubiye Gözaltı Merkezi'nde öğleden önce başlayan tahkikatı 4 saat devam etti.

Bir grup Filistinli Şeyh Sabri'ye destek için sorgu sırasında güvenlik merkezinin önünde bir araya geldi.

İsrail güçleri, dün gece yarısından sonra eski Kudüs-Filistin Müftüsü Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki evini basarak 4 ay Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim etmiş ve ifade vermeye çağırmıştı.

İsrail polisi 19 Ocak'ta da Şeyh Sabri'ye "cuma hutbesinde provokasyon yaptığı" iddiasıyla bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Şeyh İkrime Sabri, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'ün dini ve kanaat önderlerini sistematik bir şekilde hedef aldığını belirtmişti.

Önceki gün cuma namazı öncesi İsrail polisinin koyduğu bir haftalık giriş yasağını delen Şeyh Sabri, Filistinlilerin omuzları üstünde Mescid-i Aksa'ya girmişti.

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