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İsrail polisi çok sayıda kişinin telefonlarını hacklemekle suçlanıyor

07.02.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail hükümeti, polisin NSO şirketi tarafından üretilen casus yazılımla izinsiz şekilde birçok kişinin telefonuna girdiği iddiasıyla ilgili soruşturma komisyonu kuracak.

İsrail polisi çok sayıda kişinin telefonlarını hacklemekle suçlanıyor

İsrail hükümeti, polisin NSO şirketi tarafından üretilen casus yazılımla izinsiz şekilde birçok kişinin telefonuna girdiği iddiasıyla ilgili soruşturma komisyonu kuracak.

BBC'nin yerel bir gazete olan Calcalist'ten aktardığına göre resmi yetkililerin, aktivistlerin, gazetecilerin ve eski başbakan Binyamin Netanyahu'nun bir oğlu hedef alınan kişiler arasında.

Ayrıca Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki bir tanığın da izlendiği iddia ediliyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "doğruysa bu iddiaların çok ciddi" olduğunu söyledi.

İnternet sitesinde faaliyetlerini "terör ve suçun önlenmesi ve soruşturulmasına yönelik teknoloji geliştirmek" olarak tanımlayan İsrailli NSO şirketinin ürettiği Pegasus casus yazılımı hakkında daha önce de çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Temmuz ayında Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırmada, Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu kişilerin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya konmuştu.

Şirket, yazılımın satışı gerçekleştikten sonra onu idare etmekle yükümlü olmadığını ve İsraillileri izlemek için kullanılamayacağını belirtmişti. Son gelişme hakkında ise yorum yapmadı.

"Güveni kaybetmemeliyiz"

Pegasus, telefonlara yerleştirilerek operatörlerin mesajlara, fotoğraflara ve e-postalara ulaşmasını, aramaları kaydetmesine ve mikrofonları, kameraları gizlice etkinleştirmesine olanak tanıyor.

Bennett yaptığı açıklamada, "Bu araç (Pegasus) ve benzeri araçlar, terörizm ve ağır suçla mücadelede önemlidir. Ancak amaçları İsrail halkını veya yetkililerini hedef alan kimlik avı kampanyalarında kullanılmaları değildir, bu yüzden tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor" dedi.

Başbakan, konuyu yeni atanan Başsavcı Gali Baharav-Miara ile görüşeceğini, "halkı cevapsız bırakmayacaklarını" belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da endişelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Demokrasimizi kaybetmemeliyiz. Polisimizi kaybetmemeliyiz. Halkın da onlara olan güvenini kesinlikle kaybetmemeliyiz. Bunun için derinlemesine ve kapsamlı bir soruşturma gerekiyor".

Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, soruşturma komisyonuna emekli bir yargıcın başkanlık edeceğini ve "Söz konusu yıllarda sivil haklar ve mahremiyet ihlalleri hakkında derinlemesine bir soruşturma yürüteceğini" söyledi.

"Kara bir gün"

Calcalist, Pazartesi günü yayımladığı raporda, polisin onlarca İsrail vatandaşının telefonlarını hacklediğini aktardı.

Gazeteye göre telefonuna erişilenler arasında, ulaştırma, maliye ve adalet bakanlıklarının genel müdürleri, protesto düzenleyen engelli hakları ve Etiyopya asıllı İsraillilerin liderleri, çeşitli belediye başkanları, yolsuzluk davalarının tanıkları, Walla haber sitesinin CEO'su, Walla'nın eski genel yayın yönetmeni ve diğer Walla gazetecileri, Netanyahu'nun oğlu Avner ve eski başbakanın iki medya danışmanı, bazı sendika başkanları da bulunuyor.

Calcalist'e göre, telefonlardan bilgi toplama ve hackleme, polis teşkilatına 2015 ve 2018 yılları arasında şeflik yapan Roni Alsheikh döneminde yapıldı.

Geçen Haziran ayında başbakanlığı son bulan Netanyahu, bunun "İsrail demokrasisi için kara bir gün" olduğunu söyledi.

Polisi, İsraillileri yasa dışı bir şekilde izlemek için "dünyanın en saldırgan araçlarını" kullanmakla suçladı ve bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.


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İsrail
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